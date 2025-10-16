Les actions de Fossil chutent de 40 % à la suite du report de la date limite pour l'offre d'échange de titres de créance

Les actions de l'horloger américain Fossil FOSL.O ont chuté de 40 % dans les négociations avant l'ouverture du marché jeudi, après que la société, qui a restructuré sa dette, a annoncé des plans pour étendre la date limite d'échange de ses obligations de premier rang à échéance 2026.

La société a repoussé la date limite d'une semaine, au 22 octobre. Elle avait déjà repoussé la date limite une fois auparavant. Fossil a annoncé pour la première fois en septembre son intention de restructurer ses obligations de premier rang à 7 % échéant en 2026.

La valeur des actions de la société a plus que doublé cette année, grâce à la réduction des pertes dans le cadre de son plan de redressement.

L'entreprise, connue pour ses montres et ses articles de maroquinerie à la mode, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'introduire en bourse une unité indienne, en réponse à des articles de presse faisant état d'une possible introduction en bourse.