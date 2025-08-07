Les actions de Fortinet chutent en raison de prévisions de revenus décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O chutent de 19,2 % à 78,1 $ dans les transactions de pré-marché ** La société a prévu des revenus pour le troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, citant la réduction des dépenses des entreprises dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de tensions commerciales mondiales

** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre"; réduit les prévisions à 90 $ de 135 $

** Le récit de Fortinet, plus récent et plus difficile, prépare le terrain pour une période de plusieurs trimestres, d'autant plus que les comparaisons de produits d'une année sur l'autre deviennent de plus en plus difficiles

** J.P.Morgan a également abaissé le PT de 105 à 87 $ et maintient une position "neutre", citant une croissance implicite plus faible hors rafraîchissement et une confiance réduite dans la capacité de la direction à évaluer et à gérer les attentes autour de l'impact du rafraîchissement

** La société s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre se situent entre 1,67 et 1,73 milliard de dollars, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,71 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En moyenne, FTNT est noté "hold"; le PT médian est de 100,8 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, l'action était en hausse de ~2,2 % depuis le début de l'année