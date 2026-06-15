Les actions de Fiserv chutent ; Georgakopoulos nommé directeur général

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15 juin -

** L'action de la société de paiement Fiserv FISV.O recule de 6 % en pré-ouverture, à 50,54 $

** La société nomme Takis Georgakopoulos au poste de directeur général, succédant à Mike Lyons

** M. Lyons prend ses fonctions de directeur général chez Truist Financial Corp TFC.N

** M. Georgakopoulos a rejoint Fiserv fin 2024 et possède vingt ans d'expérience dans les domaines des paiements, de la technologie, des services financiers et de la cybersécurité

** Plus récemment, il a occupé le poste de coprésident de Fiserv, où il dirigeait les divisions Technologie et Solutions marchandes

** Avant de rejoindre Fiserv, il était responsable mondial des paiements pour la division Corporate and Investment Bank de J.P. Morgan