Les actions de Figma dérapent malgré un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur au consensus
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de Figma en baisse de 15,1 % à 58,3 $ avant le marché

** La société a battu les estimations de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre , mais n'a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs dans l'IA et la technologie

** Les revenus du deuxième trimestre ont bondi de 41 % pour atteindre 249,6 millions de dollars, contre 248,8 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

**"Bien que nous ayons beaucoup de raisons d'être satisfaits, en particulier en ce qui concerne l'IA et la traction multi-produits, les actions semblent encore pleines. Nous attendrions un meilleur point d'entrée", déclarent les analystes de RBC Capital Markets

** La société de courtage réduit son estimation de prix à 65 $, contre 75 $ auparavant

** L'action est notée 'hold' en moyenne par 9 analystes; estimation de prix médiane 69,5 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé d'environ 20 % par rapport à son prix d'offre initial; les actions ont commencé à être négociées le 31 juillet

