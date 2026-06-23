Les actions de FedEx reculent en raison des pressions sur les marges de la division Express

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action FedEx FDX.N a reculé d'environ 6% à 299 dollars lors des négociations après la clôture, après que la société a annoncé une baisse de sa marge dans son segment principal d'expédition express

** La société prévoit un BPA compris entre 16,90 $ et 18,10 $ pour l'année, alors qu'elle aligne désormais son exercice fiscal sur l'année civile, au lieu de le clôturer en mai comme auparavant

** La société annonce un BPA ajusté de 6,31 dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 5,96 dollars – données LSEG

** La marge de son segment Federal Express a reculé à 7,7%, contre 8,4% un an plus tôt

** Chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de 12,6% à 25 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 24,04 milliards de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 36,4% depuis le début de l'année