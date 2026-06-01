Les actions de FedEx Freight chutent après leur introduction en bourse

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* FedEx Freight fait son entrée à la Bourse de New York

* Le titre a ouvert en hausse, mais a chuté de 13,8 % par rapport à son cours d'ouverture

* J.P. Morgan met en garde contre les risques liés à la mise en œuvre, les coûts de transition et la sous-performance

(Mise à jour des cours à l'ouverture du marché aux paragraphes 3 à 5) par Lisa Baertlein et Nandan Mandayam

Les actions de FedEx Freight FDXF.N ont chuté après leur entrée à la Bourse de New York lundi, à la suite de la finalisation de sa scission de la société mère FedEx Corp.

Les actions de la société de transport routier ont chuté de 13,8 % par rapport à leur cours d'ouverture et affichaient en fin de séance une baisse de 2,8 %. Les actions de la société mère FedEx Corp FDX.N sont restées pratiquement inchangées à 333,30 $.

Brian Ossenbeck, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré qu'il évaluait FedEx Freight à un multiple inférieur à celui de ses concurrents XPO XPO.N , Saia SAIA.O et Old Dominion Freight Line ODFL.O , "compte tenu du risque lié à la mise en œuvre et des coûts de transition liés à la scission, ainsi que de la sous-performance persistante en termes de service et de volume".

L'action FedEx Freight a ouvert en hausse de 2,3 % lundi, à 164 dollars, contre 160,37 dollars la semaine dernière, alors qu'elle se négociait sur la base d'une émission future.

La transaction "when-issued" permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions avant qu'elles ne soient officiellement admises à la cote, le règlement ayant lieu une fois les actions formellement émises.

Les débuts de FedEx Freight en tant que société indépendante interviennent à un moment où les tarifs de fret pourraient sortir d'une crise de quatre ans , en partie grâce au retrait de plusieurs opérateurs du marché en raison de pertes financières et à la pression exercée par les régulateurs fédéraux pour restreindre drastiquement les permis de conduire commerciaux aux seuls citoyens américains.

La société prévoit une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de 4 % à 6 % à moyen terme, a déclaré en avril Marshall Witt, directeur financier.

Elle prévoit également une croissance moyenne de son bénéfice de base comprise entre 10 % et 12 % à moyen terme.

Les investissements dans la modernisation et la séparation de l'activité de FedEx pèseront sur les bénéfices à court terme, mais la maîtrise des coûts, l'automatisation et l'ajout de fret à forte rentabilité renforceront les marges au fil du temps, a déclaré Marshall Witt.