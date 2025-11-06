Les actions de DoorDash plongent alors que le nouveau plan d'investissement inquiète les investisseurs

par Joel Jose

L'action de DoorDash &DASH.O> a chuté de 14,2 % jeudi, les investisseurs ayant réagi aux projets de la société d'investir des centaines de millions de dollars supplémentaires dans sa stratégie de croissance 2026, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de coûts.

La société basée à San Francisco a également manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre en raison de l'augmentation des dépenses.

DoorDash a augmenté ses investissements dans des partenariats - notamment avec Domino's Pizza &DPZ.N>, le distributeur Kroger &KR.N> et la société de robotique Serve Robotics &SERV.O> - alors qu'elle élargit ses offres de livraison au dernier kilomètre pour atteindre une base de clients plus large.

La réaction du marché reflète des préoccupations plus générales concernant les dépenses de consommation et l'incertitude macroéconomique, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

Le repli s'apparente davantage à un "remaniement de cuisine qu'à un incendie de cuisine", les investisseurs étant réticents face au coût à court terme des paris à long terme sur les robots, l'intégration de la technologie et les partenariats avec les marques, a-t-il déclaré.

La société, dont les actions ont gagné environ 42 % depuis le début de l'année, a déclaré que le total des coûts et des dépenses pour le troisième trimestre avait augmenté d'environ 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,19 milliards de dollars.

Ces partenariats ont toutefois permis à la société de dépasser les estimations de revenus trimestriels et de prévoir une valeur brute des marchandises pour le quatrième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street.

Cependant, certains analystes ont déclaré que les investissements supplémentaires ne devraient pas être une "surprise", étant donné l'histoire de l'entreprise en matière d'investissements agressifs et de rendements sur investissement.

"Nous ne considérons pas ces investissements comme un changement de philosophie d'investissement, car DoorDash prend les bénéfices de son activité principale de restauration aux États-Unis et de Deliveroo et les réinvestit dans la croissance",a déclaré Morgan Stanleydans une note.

DoorDash a acquis son rival britannique Deliveroo &ROO.L> dans le cadre d'une transaction de 3,9 milliards de dollars au début de l'année.