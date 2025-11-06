Les actions de DoorDash chutent alors que le nouveau plan d'investissement inquiète les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de DoorDash DASH.O ont chuté de près de 9% dans les échanges de pré-marché jeudi, le plan agressif de la société pour investir plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires en 2026 face à la pression des coûts ayant troublé les investisseurs.

La société basée à San Francisco a également manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre en raison de l' augmentation des dépenses.

DoorDash a augmenté ses investissements dans des partenariats - notamment avec Domino's Pizza DPZ.N , le distributeur Kroger KR.N et la société de robotique Serve Robotics SERV.O - alors qu'il élargit ses offres de livraison au dernier kilomètre pour atteindre une base de clients plus large.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré que la vente des actions était due à son plan d'investissement.

"Les investissements progressifs créent une pression sur les marges à court terme", ont déclaré les analystes.

La société, dont les actions ont gagné environ 42 % depuis le début de l'année, a déclaré que le total des coûts et des dépenses pour le troisième trimestre avait augmenté d'environ 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,19 milliards de dollars.

Ces partenariats ont toutefois permis à la société de dépasser les estimations de revenus trimestriels et de prévoir une valeur brute des marchandises pour le quatrième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street.

Toutefois, certains analystes ont souligné que les investissements supplémentaires ne devraient pas constituer une "surprise", compte tenu de l'historique de l'entreprise en matière d'investissements agressifs et de rendements sur investissement.

"Nous ne considérons pas ces investissements comme un changement de philosophie d'investissement, car DoorDash prend les bénéfices de son activité principale de restauration aux États-Unis et de Deliveroo et les réinvestit dans la croissance", a indiqué Morgan Stanley.

Au début de l'année, DoorDash a acquis son rival britannique Deliveroo ROO.L dans le cadre d'une transaction de 3,9 milliards de dollars.