Les actions de Deutsche Telekom s'envolent après des informations selon lesquelles Elliott aurait renforcé sa participation et s'opposerait à l'opération avec T-Mobile

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L'action Deutsche Telekom DTEGn.DE a ouvert en hausse de 1,5 % jeudi, devançant l'indice des valeurs phares allemandes .GDAXI , après qu'une source a indiqué qu'Elliott Investment Management s'était constitué une participation dans l'opérateur de télécommunications allemand. Un article de Bloomberg News précise que l'investisseur activiste exhorterait l'entreprise à renoncer à une fusion potentielle avec sa filiale T-Mobile US

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