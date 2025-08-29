Les actions de Dell chutent malgré des perspectives optimistes concernant la demande de serveurs d'IA

29 août - ** Les actions de la société Dell Technologies DELL.N , spécialisée dans l'informatique en nuage et l'informatique client, chutent d'environ 6 % à 126,4 dollars en avant-première

** Dell a revu à la hausse son chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de bénéfices jeudi, soutenue par la demande pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle qui sont alimentés par les puces avancées de Nvidia

NVDA.O

** J.P.Morgan cite l'optimisme concernant le cycle informatique basé sur l'intelligence artificielle, qui devrait stimuler la demande de serveurs de marque tels que ceux de Dell

** Cependant, le reste de l'activité de Dell reste plus exposé à l'incertitude macroéconomique, ajoute JPM, qui maintient une position "surpondérée"

** Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre (26,5 à 27,5 milliards de dollars) sont supérieures à l'estimation moyenne des analystes (26,05 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Nous nous attendons à ce que toutes les sociétés de serveurs bénéficient de la vente de serveurs haut de gamme avec une augmentation des marges d'exploitation ASP et () " - courtage

** L'action est notée "achat" en moyenne; le PT médian est de 144,5 $, selon les données compilées par LSEG

** DELL est en hausse d'environ 16,3 % cette année