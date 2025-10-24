Les actions de Deckers Outdoor chutent, les prévisions de ventes pour l'année fiscale étant inférieures aux estimations

24 octobre - ** Les actions de Deckers Outdoor DECK.N , société mère de Hoka, ont baissé de 11,6 % à 90,6 $ avant le marché après que la société a prévu des ventes inférieures aux estimations pour l'année fiscale et qu'elle a averti que les tarifs douaniers allaient nuire à la demande pour les chaussures de sport Hoka et les bottes UGG

** La société prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, inférieures aux estimations des analystes de 5,45 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un impact tarifaire de 150 millions de dollars cette année, inférieur à ses attentes antérieures de 185 millions de dollars

** DECK dépasse les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels grâce à une demande internationale et de gros stable

** À la dernière clôture, l'action DECK a baissé de 49,51%