 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 182,19
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Deckers Outdoor chutent, les prévisions de ventes pour l'année fiscale étant inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de Deckers Outdoor DECK.N , société mère de Hoka, ont baissé de 11,6 % à 90,6 $ avant le marché après que la société a prévu des ventes inférieures aux estimations pour l'année fiscale et qu'elle a averti que les tarifs douaniers allaient nuire à la demande pour les chaussures de sport Hoka et les bottes UGG

** La société prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, inférieures aux estimations des analystes de 5,45 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un impact tarifaire de 150 millions de dollars cette année, inférieur à ses attentes antérieures de 185 millions de dollars

** DECK dépasse les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels grâce à une demande internationale et de gros stable

** À la dernière clôture, l'action DECK a baissé de 49,51%

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE +1,63%
ELI LILLY & CO
821,000 USD NYSE +0,99%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank