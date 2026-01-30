Les actions de Deckers Outdoor bondissent, la demande de Hoka entraînant une hausse des prévisions

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Juveria Tabassum

Les actions de Deckers Outdoor

DECK.N ont grimpé jusqu'à 16% dans les échanges matinaux vendredi après que le fabricant de bottes UGG ait levé ses prévisions annuelles et signalé un impact tarifaire plus faible que prévu, bénéficiant de fortes ventes à prix plein aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

La société, qui a rétabli ses prévisions annuelles en octobre après les avoir suspendues en mai, résiste mieux que ses grands rivaux à un environnement de demande instable, les clients aisés faisant des folies pour ses marques, notamment les chaussures de course Hoka.

Le géant du secteur, Nike NKE.N , est en plein redressement depuis plusieurs mois, tandis que Puma

PUMG.DE lutte contre la pression sur les marges en raison d'un plus grand nombre de promotions. D'autre part, Adidas

ADSGn.DE a fait preuve de dynamisme après une période de remise à zéro difficile.

"Le fait qu'Adidas et Deckers aient rapporté une croissance solide des ventes dans un environnement de consommation incertain est probablement une bonne nouvelle pour le concurrent () Asics et pour l'ensemble de l'industrie des vêtements de sport", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Deckers a revu à la baisse ses prévisions concernant l'impact net des droits de douane sur les bénéfices de l'exercice 2026 à environ 25 millions de dollars, contre 55 à 75 millions de dollars auparavant, les consommateurs étant prêts à absorber les hausses de prix prises pour compenser les droits de douane.

L'entreprise a également dépassé les estimations de ventes du troisième trimestre jeudi.

"Alors que les résultats du troisième trimestre (de Deckers) étaient encourageants, nous pensons que les investisseurs recherchent une dynamique soutenue à travers les canaux et les marques dans un contexte macroéconomique incertain", a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group.

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois de Deckers, un indicateur clé pour évaluer les actions, est de 14,57, contre une médiane de 13,76 pour le secteur, et de 30,74, -13,29 et 13,50 pour Nike, Puma et Adidas, respectivement.