Les actions de Corteva s'effondrent après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et des commentaires sur les perspectives

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31 juillet - ** L'action de la société agrochimique Corteva Inc

CTVA.N recule d'environ 10 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis 2020

** CTVA est en tête des baisses de l'indice S&P 500 des matériaux .SPLRCM après avoir manqué, jeudi soir, les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre .

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’exercice fiscal, mais indique qu’elle s’attend à ce que son bénéfice de base au second semestre 2026 reste globalement stable par rapport à l’année précédente , les coûts liés aux droits de douane, à la scission prévue et au conflit au Moyen-Orient compensant l’impact de la hausse de la demande de semences et de l’adoption de nouveaux produits phytosanitaires

** Lors de la conférence téléphonique, David Johnson, directeur financier de CTVA, a prévu une croissance organique des ventes de semences à un faible chiffre au second semestre 2026

** Les volumes de produits phytosanitaires devraient progresser à un taux à un chiffre élevé, mais les prix devraient baisser à un chiffre faible à moyen; la société ne s’attend pas à une reprise des prix au Brésil en 2026

** CTVA affiche toujours une hausse d’environ 20 % depuis le début de l’année, contre un gain d’environ 9 % pour SPLRCM

** Sur 23 analystes, cinq attribuent à CTVA la note “achat fort”, dix la note “achat” et huit la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 94 dollars, selon les données compilées par LSEG