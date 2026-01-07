Les actions de Compass bondissent suite à l'approbation de la fusion d'Anywhere Real Estate

7 janvier - ** Les actions de la société de courtage immobilier Compass COMP.N augmentent de près de 9,2% à environ 11,8 dollars dans les échanges après bourse

** Les actions d'Anywhere Real Estate HOUS.N augmentent de 17,8 % à environ 17 $ ** Les actionnaires de Compass et d'Anywhere Real Estate approuvent la fusion

** Les actionnaires de COMP ont approuvé à 99% l'émission d'actions de classe A aux actionnaires de HOUS dans le cadre de la fusion et à 72,4% l'adoption de l'accord de fusion

** La fusion devrait être finalisée le 9 janvier 2026 ** COMP, société basée à New York, a annoncé une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 2031

** À la dernière clôture, les actions de COMP ont augmenté de 85,8 % et celles de HOUS de 339,2 % au cours de l'année écoulée