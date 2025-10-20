 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de CNB Bank bondissent suite à l'accord de rachat de 170 millions de dollars avec HBT Financial
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la banque communautaire CNB Bank Shares CNBN.PK ont bondi de 14,9 %; dernière hausse de 11,9 % à 25,06 $ ** Le grand rival HBT Financial HBT.O achètera ** ** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026 ** A la dernière clôture, l'action CNBN a augmenté de 17,9 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

HBT FINANCIAL
24,5800 USD NASDAQ +4,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank