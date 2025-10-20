Les actions de CNB Bank bondissent suite à l'accord de rachat de 170 millions de dollars avec HBT Financial

20 octobre - ** Les actions de la banque communautaire CNB Bank Shares CNBN.PK ont bondi de 14,9 %; dernière hausse de 11,9 % à 25,06 $ ** Le grand rival HBT Financial HBT.O achètera ** ** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026 ** A la dernière clôture, l'action CNBN a augmenté de 17,9 % depuis le début de l'année