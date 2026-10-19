Les actions de Cleveland-Cliffs s'envolent après la révision à la hausse des prévisions pour 2027 et l'annonce d'un premier bénéfice trimestriel depuis deux ans

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Cleveland-Cliffs CLF.N a revu à la hausse lundi ses prévisions de bénéfice de base pour 2027, après que la hausse des prix et la baisse des coûts ont permis au sidérurgiste d'enregistrerson premierbénéfice trimestriel depuis plus de deux ans.

Cette nouvelle a fait grimper le cours de l'action de la société jusqu'à 14 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Elle a enregistré un bénéfice ajusté par action de 28 centimes au troisième trimestre, contre une perte de 45 centimes l'année précédente

* Les analystes tablaient sur un bénéfice ajusté de 19 centimes par action, selon les données compilées par LSEG

* L'EBITDA ajusté du troisième trimestre, à 612 millions de dollars, a dépassé les prévisions de la société, qui s’élevaient à 575 millions de dollars

* Cleveland Cliffs table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de plus de 4 milliards de dollars pour 2027, contreune prévision antérieure de 3,3 milliards de dollars

* L’amélioration des prix et les contrats récemment signés ont incité l’entreprise à revoir à la hausse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2027, a déclaré le directeur général Lourenco Goncalves

* Les sidérurgistes américains bénéficient de prix de l’acier plus fermes, soutenus par des politiques commerciales favorables

* La société table désormais sur un EBITDA d'environ 715 millions de dollars pour le quatrième trimestre