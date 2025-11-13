 Aller au contenu principal
Les actions de Circle, l'émetteur de stablecoins, progressent après que JPM les ait relevées à "surpondérer"
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de Circle Internet Group

CRCL.N , émetteur de stablecoins, augmentent de 1,8 % à 87,88 $ avant le marché

** J.P. Morgan fait passer CRCL de "sous-pondéré" à "surpondéré" en raison de meilleurs fondamentaux; relève son objectif de cours à 100 $ contre 94 $, soit une hausse de 15,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** CRCL a publié de solides résultats pour le troisième trimestre , ce qui indique que les stablecoins continuent de s'imposer dans les services financiers grand public, selon la maison de courtage

** L'action a clôturé en baisse de 12,2 % mercredi après les résultats du troisième trimestre

** "Une inconnue clé pour nous reste de savoir si les stablecoins évolueront dans un marché où le gagnant prend la quasi-totalité de la part - une réponse à ce sujet sera importante pour évaluer les marges brutes futures de Circle" - JPM

** La société de courtage voit suffisamment de potentiel de hausse dans les actions de CRCL pour surpasser son univers de couverture plus large, malgré la pression exercée sur le titre ces dernières semaines à l'approche de la période de blocage

** À la dernière clôture, les actions de CRCL ont plus que doublé depuis leurs débuts en juin

