Les actions de Cidara doublent après un rapport indiquant que Merck est proche d'un accord de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - ** Les actions de Cidara Therapeutics
CDTX.O s'envolent de 96 % à 208 $ avant la mise sur le marché après qu'un rapport a indiqué que Merck MRK.N était sur le point d'acheter le fabricant de médicaments
** Le Financial Times rapporte que l'accord potentiel de MRK valorise CDTX à une prime par rapport à la capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars de la société
** Le FT indique que l'accord de rachat pourrait être annoncé dès vendredi
** MRK était en concurrence avec une autre société pharmaceutique avant que CDTX ne choisisse son offre, selon le FT
** Le mois dernier, la FDA américaine a accordé le statut de "thérapie révolutionnaire" au médicament expérimental de CDTX, qui vise à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave
** A la dernière clôture, CDTX a progressé de 294% depuis le début de l'année
