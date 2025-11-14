Les actions de Cidara doublent après un rapport indiquant que Merck est proche d'un accord de rachat

14 novembre - ** Les actions de Cidara Therapeutics

CDTX.O s'envolent de 96 % à 208 $ avant la mise sur le marché après qu'un rapport a indiqué que Merck MRK.N était sur le point d'acheter le fabricant de médicaments

** Le Financial Times rapporte que l'accord potentiel de MRK valorise CDTX à une prime par rapport à la capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars de la société

** Le FT indique que l'accord de rachat pourrait être annoncé dès vendredi

** MRK était en concurrence avec une autre société pharmaceutique avant que CDTX ne choisisse son offre, selon le FT

** Le mois dernier, la FDA américaine a accordé le statut de "thérapie révolutionnaire" au médicament expérimental de CDTX, qui vise à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave

** A la dernière clôture, CDTX a progressé de 294% depuis le début de l'année