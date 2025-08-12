Les actions de Cava s'effondrent après la première réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles depuis l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum

Les actions de Cava CAVA.N ont chuté de 21% dans les échanges prolongés mardi, après que la chaîne de restaurants méditerranéens ait abaissé son objectif de croissance annuelle des ventes à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction à la Bourse de New York il y a deux ans.

Un environnement macroéconomique incertain a forcé les consommateurs à opter pour des repas plus abordables à la maison, freinant la demande de sorties au restaurant au cours des derniers mois, ce qui a eu un impact sur les résultats d'autres chaînes de restaurants, y compris le géant du burrito Chipotle Mexican Grill CMG.N et Sweetgreen

SG.N , qui se concentre sur les salades.

Cava a enregistré une hausse à deux chiffres de ses ventes dans les magasins comparables au cours des quatre derniers trimestres, grâce à la demande pour ses pita wraps et ses salad bowls. Cependant, la fréquentation est restée pratiquement stable au deuxième trimestre, avec une hausse de 2,1 % des ventes des magasins comparables, inférieure aux estimations de 6,47 %, selon les données compilées par LSEG.

Cava s'attend maintenant à ce que la croissance des ventes des restaurants comparables pour l'ensemble de l'année se situe entre 4 % et 6 %, par rapport à son objectif précédent de 6 % à 8 %.

Les consommateurs étaient moins confiants qu'il y a un an en raison des incertitudes économiques, ce qui a entraîné une baisse du trafic en juin et début juillet, mais les visites se sont améliorées depuis, a déclaré Brett Schulman, cofondateur et directeur général de Cava.

Cava ouvre davantage de magasins pour tirer parti de la demande soutenue pour les produits de son menu et a relevé son objectif d'ouverture annuelle de nouveaux restaurants à une fourchette de 68 à 70, contre 64 à 68 prévus précédemment.

Elle a également maintenu ses objectifs en matière de marge bénéficiaire annuelle et de bénéfice de base.

L'entreprise ne prévoit pas d'augmenter ses prix et s'efforcera d'absorber les coûts inflationnistes liés aux tarifs douaniers, a ajouté Brett Schulman.

"Comme nous l'avons vu ces dernières semaines, je ne sais pas si les annonces récentes (sur les droits de douane) seront les mêmes dans quelques semaines. Nous restons donc vigilants", a-t-il déclaré.

La société a déclaré un bénéfice de 16 cents par action pour le trimestre clos le 13 juillet, contre des estimations de 13 cents par action.

À la dernière clôture, les actions de Cava ont plus que doublé pour atteindre 84,50 dollars depuis son introduction en bourse à grand spectacle en juin 2023.