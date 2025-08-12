 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,17
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Cava s'effondrent après la première réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles depuis l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum

Les actions de Cava CAVA.N ont chuté de 21% dans les échanges prolongés mardi, après que la chaîne de restaurants méditerranéens ait abaissé son objectif de croissance annuelle des ventes à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction à la Bourse de New York il y a deux ans.

Un environnement macroéconomique incertain a forcé les consommateurs à opter pour des repas plus abordables à la maison, freinant la demande de sorties au restaurant au cours des derniers mois, ce qui a eu un impact sur les résultats d'autres chaînes de restaurants, y compris le géant du burrito Chipotle Mexican Grill CMG.N et Sweetgreen

SG.N , qui se concentre sur les salades.

Cava a enregistré une hausse à deux chiffres de ses ventes dans les magasins comparables au cours des quatre derniers trimestres, grâce à la demande pour ses pita wraps et ses salad bowls. Cependant, la fréquentation est restée pratiquement stable au deuxième trimestre, avec une hausse de 2,1 % des ventes des magasins comparables, inférieure aux estimations de 6,47 %, selon les données compilées par LSEG.

Cava s'attend maintenant à ce que la croissance des ventes des restaurants comparables pour l'ensemble de l'année se situe entre 4 % et 6 %, par rapport à son objectif précédent de 6 % à 8 %.

Les consommateurs étaient moins confiants qu'il y a un an en raison des incertitudes économiques, ce qui a entraîné une baisse du trafic en juin et début juillet, mais les visites se sont améliorées depuis, a déclaré Brett Schulman, cofondateur et directeur général de Cava.

Cava ouvre davantage de magasins pour tirer parti de la demande soutenue pour les produits de son menu et a relevé son objectif d'ouverture annuelle de nouveaux restaurants à une fourchette de 68 à 70, contre 64 à 68 prévus précédemment.

Elle a également maintenu ses objectifs en matière de marge bénéficiaire annuelle et de bénéfice de base.

L'entreprise ne prévoit pas d'augmenter ses prix et s'efforcera d'absorber les coûts inflationnistes liés aux tarifs douaniers, a ajouté Brett Schulman.

"Comme nous l'avons vu ces dernières semaines, je ne sais pas si les annonces récentes (sur les droits de douane) seront les mêmes dans quelques semaines. Nous restons donc vigilants", a-t-il déclaré.

La société a déclaré un bénéfice de 16 cents par action pour le trimestre clos le 13 juillet, contre des estimations de 13 cents par action.

À la dernière clôture, les actions de Cava ont plus que doublé pour atteindre 84,50 dollars depuis son introduction en bourse à grand spectacle en juin 2023.

Valeurs associées

CAVA GROUP
84,680 USD NYSE +2,85%
CHIPOTLE MEXICAN
42,800 USD NYSE +2,79%
SWEETGREEN RG-A
9,640 USD NYSE +0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:42 

    La Bourse de New York a gagné du terrain mardi, portée par la publication d'un indice d'inflation sans mauvaise surprise qui semble laisser le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour abaisser ses taux dès septembre. Les indices Nasdaq (+1,39%) et S&P 500

  • (De gauche à droite) Les candidats à la présidence de Bolivie : Jhonny Fernandez du parti Unité civique solidaire (UCS), Jorge Quiroga Ramirez de l'Alliance libre, Eduardo del Castillo du Mouvement vers le socialisme (MAS), Rodrigo Paz du parti démocrate-chrétien, Samuel Doria Medina de l'Alliance pour l'unité, Pavel Aracena de l'Alliance pour la liberté et le progrès, et Andronico Rodriguez de l'Alliance populaire participent au débat présidentiel organisé par le Tribunal suprême électoral (TSE) à Santa Cruz, en Bolivie, le 1er août 2025 ( POOL / pool )
    En crise, la Bolivie s'apprête à virer à droite après 20 ans de socialisme
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:15 

    Plongés dans une profonde crise économique, les Boliviens s'apprêtent à mettre fin dimanche à deux décennies de domination de la gauche, en amorçant un virage radical à droite, portés par deux candidats promettant des changements drastiques. Dans ce contexte, l'ancien ... Lire la suite

  • Des Palestiniens font la queue pour remplir des bidons d'eau, à al-Mawasi, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 août 2025 ( AFP / - )
    L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 12.08.2025 21:47 

    L'Egypte a annoncé mardi travailler avec le Qatar et les Etats-Unis en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la plus grande ville du territoire palestinien. Sous très forte pression ... Lire la suite

  • Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 19:44 

    Alors que le président russe Vladimir Poutine se prépare à rencontrer son homologue américain Donald Trump vendredi 15 août, de nombreux Ukrainiens expriment un profond scepticisme quant à ces pourparlers.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank