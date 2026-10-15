Les actions de Caterpillar en baisse après une forte hausse alimentée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Le titre du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N recule de 2%, pénalisé par les inquiétudes liées à l'IA

** Le titre CAT recule pour la quatrième séance consécutive et affiche une baisse de près d’un tiers par rapport à son plus haut historique atteint fin juin

** Les activités de CAT ont bénéficié d’une manne financière liée à l’expansion rapide des centres de données aux États-Unis, ce qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité, d’alimentation de secours et de chantier

** Brian Langenberg, fondateur du cabinet d’études industrielles Langenberg & Co, explique que CAT a subi des pressions après que les titres liés à l’informatique quantique et à l’IA ont fait l’objet d’une forte vague de ventes

** CAT, ainsi que d’autres valeurs industrielles exposées au secteur des centres de données, ont suivi la volatilité observée sur l’ensemble du secteur de l’IA – Angel Castillo, analyste chez Morgan Stanley

** L'évolution du cours de l'action CAT reflète celle de plusieurs autres entreprises, notamment CoreWeave CRWV.O , Oracle ORCL.N , Dell DELL.N et Nebius NBIS.O , dans un contexte de volatilité plus générale liée à l'IA

** L'action CRWV plonge de plus de 15%, les inquiétudes concernant la dette et les flux de trésorerie venant s'ajouter à la nervosité des investisseurs face à l'essor de l'IA

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 27,4% depuis le début de l'année