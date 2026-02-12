Les actions de CarMax augmentent après la nomination de Keith Barr, ancien chef d'IHG, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N ont augmenté de près de 1 % à 46 $ dans les échanges de pré-marché
** CarMax a nommé Keith Barr au poste de directeur général de la société à compter du 16 mars
** Barr, un vétéran de l'industrie hôtelière, a récemment occupé le poste de directeur général d'InterContinental Hotels Group
** La société a du mal à revendre les voitures qu'elle a achetées à des prix élevés, car les acheteurs soucieux de leur trésorerie conservent plus longtemps leurs vieilles voitures
** M. Barr succède à Bill Nash, qui a quitté ses fonctions en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'un remaniement de la direction
** En 2025, le KMX a chuté de 52,7 %
