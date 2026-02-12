Les actions de CarMax augmentent après la nomination de Keith Barr, ancien chef d'IHG, au poste de directeur général

12 février - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N ont augmenté de près de 1 % à 46 $ dans les échanges de pré-marché

** CarMax a nommé Keith Barr au poste de directeur général de la société à compter du 16 mars

** Barr, un vétéran de l'industrie hôtelière, a récemment occupé le poste de directeur général d'InterContinental Hotels Group

** La société a du mal à revendre les voitures qu'elle a achetées à des prix élevés, car les acheteurs soucieux de leur trésorerie conservent plus longtemps leurs vieilles voitures

** M. Barr succède à Bill Nash, qui a quitté ses fonctions en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'un remaniement de la direction

** En 2025, le KMX a chuté de 52,7 %