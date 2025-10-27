 Aller au contenu principal
Les actions de Cadence Bank bondissent suite à l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars avec Huntington Bancshares
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la banque régionale Cadence Bank CADE.N ont bondi de 5,5 % à 38,51 $ avant la mise sur le marché

** Huntington Bancshares HBAN.O achètera CADE dans le cadre d'une transaction de 7,4 milliards de dollars en actions

** Les actionnaires de CADE recevront 2,475 actions de HBAN pour chaque action détenue, ce qui valorise Cadence à 39,77 $ par action

** L'opération représente une prime de 9 % par rapport à la dernière clôture de la CADE et devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** Les actions HBAN chutent de 3,2 % à 15,55 $ avant la mise sur le marché

** "Il s'agit d'une nouvelle phase de croissance importante pour Huntington", a déclaré Steve Steinour, directeur général de Huntington

** "Ce partenariat étendra la portée de notre franchise complète à 21 États — du Midwest au Texas en passant par le Sud — et à de nouveaux marchés à forte croissance pour lesquels nous disposons d'une puissante stratégie éprouvée", déclare M. Steinour

** A la dernière clôture, l'action CADE a progressé de 6% depuis le début de l'année

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CADENCE BANK
36,490 USD NYSE +3,04%
HUNTINGTON BANCS
16,0700 USD NASDAQ +1,32%
