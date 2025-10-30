Les actions de C.H. Robinson atteignent un niveau record, défiant l'effondrement du fret grâce aux gains générés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de C.H. Robinson CHRW.O ont bondi de plus de 20 % pour atteindre un niveau record jeudi, les investisseurs ayant salué le bénéfice trimestriel supérieur du transitaire mondial dû à l'efficacité de l'intelligence artificielle, à un moment où le reste du secteur de la logistique est en difficulté.

Le plus grand courtier en fret des États-Unis utilise l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches telles que l'établissement de devis d'expédition, la programmation des enlèvements et des livraisons et le suivi des expéditions. Cela a permis d'accélérer ses opérations et de réduire la dépendance à l'égard du travail manuel.

"Nous pensons que l'échelle de CHRW et l'avantage du premier arrivé permettront une productivité continue et des gains de parts dans les années à venir, et la direction a montré que son modèle d'exploitation est différencié", a déclaré Reed Seay, analyste chez Stephens, dans une note.

Le bénéfice ajusté de la société de 1,40 $ par action pour le trimestre a battu l' estimation moyenne des analystes de 1,30 $, selon les données compilées par LSEG.

Ce résultat a été favorisé par une baisse de 12,6 % des dépenses d'exploitation par rapport à l'année précédente. Les effectifs de la société ont diminué de 10,8 %.

"La transition vers l'IA agentique pour compléter les importantes améliorations de la productivité déjà réalisées par l'IA générative, donne à la direction la confiance nécessaire à la réduction des coûts et à la poursuite de l'amélioration des marges, même sans l'aide du marché", a déclaré Jonathan Chappell, analyste d'Evercore ISI.

C.H. Robinson a réussi à augmenter les volumes d'expédition dans ses segments de transport de lots complets et de lots partiels, aidant son segment de transport de surface nord-américain à afficher une hausse de 1,1 % de ses revenus.

Entre-temps, le secteur du fret américain a été confronté à des volumes faibles, tandis que les capacités excédentaires ont maintenu les tarifs sous pression. Cette tendance a contraint les entreprises de logistique à réduire leurs dépenses et à faire preuve d'une plus grande discipline.

Les actions de C.H. Robinson se négocient à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 23,49, comparé à la médiane du secteur de 16,32.