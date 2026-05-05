Les actions de Bullish chutent de près de 9 % suite à l'acquisition d'Equiniti pour 4,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bullish BLSH.N recule de 8,7 % à 37,16 $ en pré-ouverture

** BLSH s'apprête à acquérir l'agent de transfert mondial Equiniti auprès de la société de capital-investissement Siris dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars

** La transaction comprend environ 1,85 milliard de dollars de dette reprise et environ 2,35 milliards de dollars en actions Bullish, a indiqué la société

** Equiniti traite environ 500 milliards de dollars de paiements annuels et gère plus de 20 millions d'actionnaires vérifiés

** La transaction devrait être finalisée en janvier 2027