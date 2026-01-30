Les actions de Bombardier chutent de 9 % après que Trump a menacé le Canada de tarifs douaniers sur les avions et de décertification

(Ajout d'un commentaire d'un avocat spécialisé dans l'aviation d'affaires et d'un contexte) par Allison Lampert

Les actions de Bombardier ont chuté de 9% vendredi après que le président américain Donald Trump a menacé de décertifier les avions à grande cabine du fabricant de jets privés "et tous les avions fabriqués au Canada" et d'imposer des droits d'importation de 50% sur les nouveaux avions jusqu'à ce que le Canada certifie les derniers avions produits par le rival américain Gulfstream.

Bien qu'un responsable de la Maison Blanche ait déclaré à Reuters que M. Trump ne suggérait pas de retirer la certification aux avions construits au Canada et actuellement en service, l'avertissement du président jeudi soir a semé la confusion et l'inquiétude parmi les compagnies aériennes et les analystes de l'aviation, ainsi que parmi les acheteurs et les propriétaires de jets privés.

"Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada un tarif douanier de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

L'avocate de Soar Aviation Law, Amanda Applegate, spécialiste américaine du droit de l'aviation d'affaires, a déclaré vendredi que le message avait suscité des demandes de la part de clients qui possèdent ou souhaitent acheter des avions Bombardier.

Les tensions sont également plus vives entre les pays voisins depuis que le Premier ministre canadien Mark Carney, citant la politique commerciale des États-Unis, a exhorté la semaine dernière les nations à accepter la fin de l'ordre mondial fondé sur des règles que Washington avait autrefois défendu.

Les avions et les pièces aérospatiales ont largement échappé à la guerre commerciale menée par Trump aux États-Unis, les avions fabriqués au Canada continuant d'être exportés au sud de la frontière dans le cadre de l'accord commercial USMCA.

M. Trump a également déclaré qu'il "décertifiait les Bombardier Global Express et tous les avions fabriqués au Canada" jusqu'à ce que les avions Gulfstream soient certifiés.Gulfstream appartient à General Dynamics GD.N .

Cette menace, si elle était mise à exécution, aurait un impact considérable sur les transporteurs américains comme American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N , qui utilisent des avions fabriqués au Canada pour un grand nombre de leurs services régionaux. Les États-Unis sont également le plus grand marché mondial de l'aviation d'affaires.

Le fournisseur de données Cirium a indiqué qu'il y a 150 avions Global Express en service enregistrés aux États-Unis, exploités par 115 opérateurs, et un total de 5 425 avions de différents types fabriqués au Canada en service enregistrés aux États-Unis, y compris des avions à réaction à fuselage étroit, des avions de transport régional et des hélicoptères.