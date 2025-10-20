Les actions de Boeing augmentent suite à l'approbation de la FAA pour augmenter la production du 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 octobre - ** Les actions de Boeing BA.N grimpent de 1,4% à 215,9 dollars avant bourse ** Le constructeur a obtenu vendredi l'autorisation d'augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois contre 38 auparavant
** Boeing est tout à fait prêt pour l'augmentation du taux de production, selon J.P.Morgan
** La société de courtage s'attend à ce que la cadence de production du 737 MAX atteigne 47 avions par mois d'ici le second semestre 2026, mais le passage à 50 avions par mois "pourrait prendre plus de temps" en raison des problèmes de la chaîne logistique
** La note moyenne des analystes sur l'action est "acheter", avec une prévision médiane de 256,45 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions de BA ont augmenté de 23% depuis le début de l'année, par rapport à la hausse de 32% de son rival européen Airbus AIR.PA
