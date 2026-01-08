Les actions de BlueScope Steel chutent de 2 % après le rejet d'une offre de rachat de 9 milliards de dollars

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 à 11) par Scott Murdoch

Les actions de BlueScope Steel

BSL.AX étaient en baisse de 2 % dans les premières transactions jeudi après que la société a rejeté une offre d'achat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,87 milliards de dollars) du conglomérat australien SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O .

Les actions de BlueScope se négociaient à 29,27 dollars australiens, légèrement en dessous du prix de l'offre de 30 dollars australiens par action, ce qui indique que les investisseurs pensent qu'un accord pourrait être conclu malgré le rejet officiel du conseil d'administration.

Les actions de SGH étaient en baisse de 0,7 % après que BlueScope a déclaré que l'offre sous-évaluait de manière très significative le sidérurgiste australien après la fermeture des marchés mercredi. Les actions de Steel Dynamics ont clôturé en baisse de 2,8 % aux États-Unis mercredi.

Les analystes de Macquarie ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la bataille pour l'acquisition se poursuive, les soumissionnaires étant très susceptibles de reconsidérer leur position. Certains investisseurs ont déclaré, avant même le rejet de l'offre par le conseil d'administration, que le prix devait être plus élevé pour s'assurer de leur soutien.

L'offre a été faite avec une prime de 26,8 % par rapport au cours de clôture des actions de BlueScope le 11 décembre, la veille du jour où l'offre a été reçue. L'offre n'a été divulguée que tard dans la journée de lundi.

BlueScope a déclaré avoir reçu trois offres de Steel Dynamics depuis 2024 et sa présidente, Jane McAloon, a déclaré que la nouvelle offre de SGH et de Steel Dynamics était une tentative d'achat de la société "au rabais".

SGH, l'entreprise industrielle en pleine expansion contrôlée par le milliardaire australien Kerry Stokes, prévoit d'acheter BlueScope et de vendre ses actifs nord-américains à Steel Dynamics.

SGH et Steel Dynamics n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le rejet de l'offre.

BlueScope a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté l'offre car celle-ci serait ajustée en fonction des paiements de dividendes futurs et prendrait beaucoup de temps à être finalisée, ce qui réduirait la valeur de la proposition.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à générer entre 400 et 900 millions de dollars australiens de bénéfices supplémentaires si les écarts de prix de l'acier et les taux de change revenaient à leurs niveaux moyens historiques, après avoir été récemment inférieurs. Les écarts de prix de l'acier mesurent la différence entre le prix de l'acier et les coûts des intrants, et constituent une mesure clé de la rentabilité de l'industrie. (1 dollar = 1,4877 dollar australien)