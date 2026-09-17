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Les actions de Berentzen s'envolent alors que Sazerac envisage le rachat du fabricant allemand de schnaps
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 11:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Berentzen a confirmé mercredi être en pourparlers avec Sazerac

* Le cours de l'action a bondi de 22 % jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis 14 mois

* Sazerac a racheté plusieurs marques de petite taille ou peu performantes

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 3; refus de Sazerac de commenter au paragraphe 4; contexte tout au long de l'article)

L'action de Berentzen BEZ.DE a bondi d'environ 22 % jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis 14 mois, après l'annonce selon laquelle le fabricant allemand de schnaps était la dernière cible en date de la campagne d'acquisitions menée par le géant des spiritueux Sazerac.

Berentzen a confirmé mercredi en fin de journée être en pourparlers concernant un rachat avec la société privée Sazerac, dont le siège social se trouve à Louisville, dans le Kentucky, et s'est engagée à tenir les investisseurs informés de l'évolution de la situation.

Sur la base du cours de clôture de mercredi, Berentzen affichait une capitalisation boursière d’environ 35 millions d’euros (40 millions de dollars). À 08h17 GMT, son titre restait en hausse de 19 %.

Sazerac, contrôlée par la famille Goldring, a refusé de commenter cette information.

Le propriétaire de marques telles que Southern Comfort et Fireball est devenu l'une des plus grandes entreprises mondiales de spiritueux. Il a attiré l'attention plus largement en début d'année avec une offre publique d'achat non sollicitée sur Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's BFb.N .

Ces dernières années, l’entreprise s’est attachée à acquérir des marques récentes ou des marques peu performantes appartenant à de grands conglomérats afin de se développer au-delà de son marché principal, les États-Unis.

Parmi ses acquisitions figurent la vodka Svedka et le cocktail prêt-à-boire BuzzBallz de Constellation Brands STZ.N , qui ont tous deux connu une croissance rapide sous son contrôle. Plus récemment, elle a acquis la marque britannique de vodka et de boissons prêtes à boire Au Vodka pour plus de 300 millions de livres sterling, ainsi qu’une participation dans la marque de tequila 818 de Kendall Jenner et dans la marque de margarita pétillante SIPMARGS.

Son offre sur Brown-Forman, qui valorisait la société à environ 15 milliards de dollars, a marqué une rupture avec cette stratégie. Elle a été rejetée en juillet, le conseil d’administration de Brown-Forman l’ayant jugée non recevable. Sazerac avait alors déclaré être prêt à améliorer son offre.

Berentzen, une cible de taille bien plus modeste, se présente comme l’un des plus anciens producteurs de spiritueux d’Allemagne et le leader du marché des spiritueux fruités grâce à sa marque éponyme de schnaps.

Son portefeuille comprend également d’autres spiritueux tels que la vodka et des boissons non alcoolisées, notamment des jus de fruits et la marque de maté "Mio Mio".

En juillet, Berentzen a été contrainte de revoir à la baisse ses prévisions de résultat d'exploitation annuel après que ses bénéfices du premier semestre sont tombés à 0,6 million d'euros, contre 3,2 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2025.

L’entreprise affirme être confrontée à une faible demande pour ses boissons, en particulier en Allemagne où le pouvoir d’achat des consommateurs est sous pression.

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