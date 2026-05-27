Les actions de Banc of California reculent après la cession d'un important bloc par Warburg Pincus

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27 mai - ** Mercredi, l'action de la banque régionale Banc of California ( BANC.N ) a reculé de 0,5 % à 19,06 $ à la suite d'une importante transaction en bloc

** La société de capital-investissement Warburg Pincus a vendu environ 3,9 millions d'actions pour une valeur de 75 millions de dollars via JP Morgan, selon le formulaire 144 déposé mardi soir

** JP Morgan a fixé le prix du bloc à 19 dollars, contre un dernier cours de clôture de 19,15 dollars, a rapporté thefly.com ** Warburg Pincus a acquis ces actions après la fusion de BANC avec PacWest Bancorp en 2023, quelques mois après que le secteur des banques régionales ait été plongé dans la crise

** BANC, basée à Los Angeles, compte environ 153,7 millions d'actions en circulation

** Avec cette baisse, l'action recule de 1 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 11 % pour le sous-indice S&P 600 Regional Banks .SPSMCBNKS

** 10 analystes sur 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 la note « conserver »; objectif de cours médian de 23 $, selon les données de LSEG