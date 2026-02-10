 Aller au contenu principal
Les actions d'Oscar Health chutent en raison d'un chiffre d'affaires insuffisant au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'assureur santé Oscar Health OSCR.N chutent de 3,87% à 12,17 $ avant le marché

** La société déclare des revenus de 2,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 3,1 milliards de dollars par les analystes - données LSEG

** La société annonce une perte ajustée de 1,24 $ par action au quatrième trimestre, contre une perte de 89 cents par action estimée par les analystes

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 18,7 et 19 milliards de dollars

** L'action OSCR a augmenté de 6,9 % en 2025

