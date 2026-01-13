Les actions d'Orsted augmentent de 6 % alors qu'un tribunal américain renverse le blocage de Trump sur un projet d'éolienne offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement américain avait cherché à bloquer le projet Revolution Wind

*

Le tribunal autorise la reprise des travaux

*

Orsted risquait une perte de 3 milliards de dollars, selon un analyste

*

D'autres projets doivent également être examinés par le tribunal cette semaine

(Mise à jour du cours de l'action, ajout d'un analyste, contexte, détails aux paragraphes 1, 4-10)

Les actions du développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO ont bondi de 6,1% mardi après qu'un tribunal américain a autorisé la société à reprendre les travaux sur son projet Revolution Wind presque achevé, apaisant ainsi les craintes de pertes financières massives.

Les développeurs d'éoliennes en mer ont été confrontés à des perturbations répétées de projets de plusieurs milliards de dollars sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

L'action en justice de l'entreprise est l'une des nombreuses actions intentées par des sociétés d'éoliennes offshore et des États cherchant à annuler la suspension par le ministère de l'Intérieur, le 22 décembre, de cinq baux d'éoliennes offshore en raison de ce qu'il a déclaré être des préoccupations de sécurité nationale.

REPRISE DES TRAVAUX DÈS QUE POSSIBLE

La suspension a également affecté le projet Sunrise Wind d'Orsted, le projet EQNR.OL Empire Wind d'Equinor près de New York et le projet D.N Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion Energy.

"Nous nous concentrons désormais sur la reprise en toute sécurité des travaux de construction dès que possible et sur la fourniture d'une électricité fiable et abordable à 350 000 foyers du Rhode Island et du Connecticut", a déclaré le directeur général d'Orsted, Rasmus Errboe, dans un communiqué publié lundi en fin de journée, à la suite de la décision.

Cette décision fait écho à une victoire judiciaire obtenue en septembre , lorsqu'un juge a rejeté la première tentative de l'administration d'arrêter le projet. Dans les deux cas, l'administration avait invoqué des raisons de sécurité nationale que les juges avaient jugées insuffisantes pour justifier l'interruption du projet.

Le jugement réduit considérablement le risque d'une annulation complète de Revolution Wind, qui aurait entraîné des pertes d'environ 20 milliards de couronnes danoises (3,12 milliards de dollars), selon l'analyste de Sydbank Jacob Pedersen.

M. Pedersen a déclaré que cette décision suscitait également l'espoir qu'une décision similaire lèverait bientôt l'arrêt de la construction du projet Sunrise Wind, plus vaste, de l'entreprise.

(1 $ = 6,4073 couronnes danoises)