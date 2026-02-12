Les actions d'Organon chutent après un bénéfice inférieur aux attentes au T4

12 février - ** Les actions de la société de soins de santé Organon OGN.N chutent de 8 % à 7,07 $ avant le marché

**La société affiche un bénéfice ajusté de 63 cents/shr au T4 , inférieur aux estimations de 73 cents/shr - estimations LSEG

** OGN affiche un revenu de 1,5 milliard de dollars au 4ème trimestre, comparé aux estimations de 1,54 milliard de dollars

** L'action OGN a baissé de ~52% en 2025