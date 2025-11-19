Les actions d'Ocado poursuivent leur déclin après le revers subi par Kroger

Les actions d'Ocado OCDO.L ont encore chuté mercredi, ajoutant à la chute de 17% la veille, après que son partenaire Kroger KR.N a annoncé la fermeture de trois centres de livraison aux Etats-Unis, un coup dur pour le supermarché en ligne britannique.

L'action a atteint son plus bas niveau depuis 12 ans dans les premières heures de cotation à Londres, avant d'effacer une partie de ses pertes. A 8h24 GMT, elle était en baisse de 5% à 172,6 pence, tandis que l'indice FTSE 100 .FTSE était légèrement en baisse sur la journée.

Ocado, qui s'est associé à Kroger en 2018 pour déployer sa Smart Platform pour des centres d'expédition automatisés, recevra plus de 250 millions de dollars d'indemnités, mais s'attend à un impact d'environ 50 millions de dollars pour ses revenus d'honoraires au cours de l'exercice 2026.

JPMorgan a réduit son objectif de cours pour Ocado à 290 pence, contre 356 pence auparavant.

Bernstein a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que Kroger annule deux autres installations prévues pour l'année prochaine et pense qu'Ocado aura du mal à obtenir d'autres partenariats importants aux États-Unis à la suite du revers de Kroger.

Kroger prévoit que les fermetures n'auront pas d'impact sur ses ventes de base.