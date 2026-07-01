Les actions d'IperionX cotées à l'ASX ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine grâce à un financement américain

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1er juillet - ** Les actions australiennes d’IperionX

IPX.AX ont bondi de 10,1 % pour atteindre 4,49 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 19 juin

** L’entreprise spécialisée dans le titane et les matériaux critiques s’est vu attribuer jusqu’à 6,6 millions de dollars par le Bureau du secrétaire américain à la Guerre dans le cadre de son programme « Submarine Workforce and Industrial Base »

** Ce financement aidera l’entreprise à accroître sa capacité de production et à acquérir des équipements pour la fabrication de composants militaires en titane de grande taille sur son site de production de titane en Virginie

** Au cours de la première phase du programme, IPX recevra 0,2 million de dollars pour des essais qui, en cas de succès, déboucheront sur un financement supplémentaire de 6,4 millions de dollars

** L’entreprise reçoit également une nouvelle commande du Centre des systèmes de véhicules terrestres de l’armée américaine (U.S. Army Ground Vehicle Systems Center) pour la fabrication d’une gamme de fixations en titane

** Le cours de l’action recule de 21,7 % depuis le début de l’année