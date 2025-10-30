Les actions d'Intensity Therapeutics ont plus que doublé grâce aux résultats prometteurs d'un essai clinique sur le cancer

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions d'Intensity Therapeutics

INTS.O s'envolent de 183,6 % à 0,75 $ -en passe de réaliser leur meilleur gain en pourcentage sur une journée

** L'INT230-6, le médicament expérimental d'Intensity Therapeutics contre le cancer, a montré des résultats encourageants chez les patients atteints de cancers avancés, selon une étude publiée dans Lancet's eBioMedicine

** L'INTS affirme que l'INT230-6 a montré un taux de contrôle de la maladie de 75 % dans les cancers avancés -données de l'étude

** Le médicament a été injecté directement dans les tumeurs; il a réduit les tumeurs non traitées chez 20 % des patients, selon la société

** La survie médiane était de 11,9 mois dans l'ensemble, alors qu' elle était de 21,3 mois chez les patients atteints de sarcome

** En incluant le mouvement de la séance, l'action était en baisse de ~56% depuis le début de l'année