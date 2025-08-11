 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Les actions d'Intel sont en hausse après que Trump a déclaré avoir rencontré le PDG
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 août - ** Les actions d'Intel Corp. INTC.O ont augmenté d'environ 2 points à 21,10 $ après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré le PDG Lip-Bu Tan

** Trump a déclaré avoir rencontré Tan en compagnie du secrétaire au commerce Howard Lutnick et du secrétaire au Trésor Scott Bessent

** La réunion a été "intéressante", écrit Trump sur Truth Social; les membres du cabinet et Tan doivent lui faire part de leurs suggestions au cours de la semaine prochaine

** Tan s'est rendu à la Maison Blanche lundi, après que Trump a demandé sa révocation la semaine dernière

** Tan devait parler de ses antécédents et aborder les questions de sécurité nationale, selon le Wall Street Journal

** Trump a cité les liens de Tan avec des entreprises chinoises comme raison de sa demande de démission , ce qui a suscité un débat entre les investisseurs sur la direction de Tan

** INTC est en hausse d'environ 3 % depuis le début de l'année, à la traîne par rapport au Nasdaq .IXIC qui est en hausse de 12 %

** INTC a récemment atteint 42 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur à la moyenne à 5 ans du PE à terme de 20, selon les données du LSEG

Valeurs associées

INTEL
20,6500 USD NASDAQ +3,51%
NASDAQ Composite
21 385,40 Pts Index Ex -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

