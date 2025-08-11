Les actions d'Intel bondissent alors que la directrice générale se rend à la Maison Blanche

11 août - ** Les actions d'Intel Corp INTC.O ont augmenté d'environ 6 % lundi, la directrice générale Lip-Bu Tan devant se rendre à la Maison Blanche après que le président Donald Trump a demandé sa démission la semaine dernière

** Tan devrait parler de ses antécédents et aborder les questions de sécurité nationale, selon le Wall Street Journal

** Trump a cité les liens de Tan avec des entreprises chinoises comme raison de la demande de démission , suscitant un débat entre les investisseurs sur la direction de l'entreprise

** INTC a augmenté d'environ 6 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC qui est en hausse de 12 %

** INTC a récemment atteint 42 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans de 20, selon les données du LSEG