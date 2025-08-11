 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 713,00
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Intel bondissent alors que la directrice générale se rend à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions d'Intel Corp INTC.O ont augmenté d'environ 6 % lundi, la directrice générale Lip-Bu Tan devant se rendre à la Maison Blanche après que le président Donald Trump a demandé sa démission la semaine dernière

** Tan devrait parler de ses antécédents et aborder les questions de sécurité nationale, selon le Wall Street Journal

** Trump a cité les liens de Tan avec des entreprises chinoises comme raison de la demande de démission , suscitant un débat entre les investisseurs sur la direction de l'entreprise

** INTC a augmenté d'environ 6 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC qui est en hausse de 12 %

** INTC a récemment atteint 42 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans de 20, selon les données du LSEG

Valeurs associées

INTEL
21,0601 USD NASDAQ +5,56%
NASDAQ Composite
21 515,23 Pts Index Ex +0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank