Les actions d'Instacart montent en flèche, les prévisions optimistes atténuant les craintes liées à la concurrence

(Correction de "formellement" au lieu de "anciennement" au paragraphe 2) par Angela Christy M

Les actions d'Instacart ont bondi de 19 % vendredi après que la société de livraison d'épicerie en ligne, à laquelle des millions d'Américains font appel, a publié des prévisions optimistes pour le premier trimestre, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant la concurrence croissante.

Les actions de la société CART.O , formellement connue sous le nom de Maplebear, ont bondi à 39,60 dollars dans les échanges matinaux, en passe de connaître leur meilleure journée depuis leur introduction en bourse en 2023. Instacart a terminé le quatrième trimestre avec une valeur de transaction brute (GTV), ou la valeur totale des marchandises commandées sur sa plateforme, enregistrant sa plus forte croissance en trois ans.

La valeur brute des transactions trimestrielles a bondi de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,85 milliards de dollars, grâce aux efforts déployés pour affiner la sélection des produits, améliorer la qualité et maintenir le service à un niveau abordable pour les acheteurs soucieux de leur budget.

"Bien que souvent négligé pour CART, il n'est pas trivial de soutenir une croissance à deux chiffres dans la catégorie brutalement concurrentielle de l'épicerie face à des géants à l'échelle tels que Walmart, DoorDash et Uber Eats", a déclaré Michael Morton, analyste chez MoffettNathanson Research. L'année dernière, l'entreprise a abaissé la valeur minimale de la commande pour son service Instacart+ à 10 dollars afin de mieux concurrencer les paniers plus petits, alors que les rivaux se lancent agressivement dans les produits d'épicerie à bas prix. Instacart+ est le programme de fidélisation de l'entreprise. DoorDash DASH.O et Uber Eats UBER.N ont élargi leurs offres d'épicerie et de commodité, tandis qu'Amazon teste la livraison en moins de 30 minutes. Jeudi, les dirigeants d'Instacart ont déclaré que si les rivaux attirent de plus petites commandes de remplissage, Instacart continue de gagner dans des paniers plus importants de plus de 75 $, qui représentent environ les trois quarts du marché américain de l'épicerie numérique.

La société s'attend maintenant à ce que la valeur de transaction brute du premier trimestre se situe entre 10,13 et 10,28 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de Wall Street.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel d'Instacart, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 14,44, contre 45,71 pour DoorDash.