Les actions d'Instacart chutent alors que la FTC enquête sur l'outil d'IA de l'entreprise à propos des disparités de prix

18 décembre - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O plongent de 6,6 % à 42,62 $ dans les transactions de pré-marché

** La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) enquête sur Eversight, l'outil de tarification par IA de CART, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources au fait du dossier

** Eversight a fait l'objet de critiques après qu'une étude a révélé que les acheteurs se voyaient facturer des prix différents pour les mêmes produits d'épicerie

** Selon une étude menée par des groupes à but non lucratif, 437 personnes ayant consulté les prix d'Instacart dans quatre villes ont vu des prix très différents pour les mêmes articles achetés dans les mêmes magasins

** 17 des 34 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et une à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 50 $ - selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture du dernier jour, l'action a progressé de 10,21 % depuis le début de l'année