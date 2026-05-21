Les actions d'IBM, de GlobalFoundries et du secteur de l'informatique quantique s'envolent après l'annonce d'une subvention américaine de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions des entreprises américaines spécialisées dans l'informatique quantique bondissent avant l'ouverture de la Bourse, suite à un article indiquant que le gouvernement américain allait octroyer 2 milliards de dollars à ces entreprises et prendre des participations dans certaines d'entre elles

** IBM IBM.N gagne 9%, la société devant recevoir 1 milliard de dollars de ce plan destiné à stimuler le secteur de l'informatique quantique, selon le Wall Street Journal

** Le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O grimpe de 9,5%, un rapport indiquant que la société recevra 375 millions de dollars de cette enveloppe

** D-Wave Quantum QBTS.N bondit de 9,9%, Rigetti Computing

RGTI.O gagne 11% et Infleqtion INFQ.N s'envole de 18,7%, car ces entreprises recevront également des fonds du gouvernement américain, selon le rapport

** D'autres entreprises du secteur de l'informatique quantique, notamment Ionq IONQ.N , Arqit Quantum ARQQ.O et le Defiance Quantum ETF QTUM.O , progressent de 0,4% à 6,1%