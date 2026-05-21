 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'IBM, de GlobalFoundries et du secteur de l'informatique quantique s'envolent après l'annonce d'une subvention américaine de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions des entreprises américaines spécialisées dans l'informatique quantique bondissent avant l'ouverture de la Bourse, suite à un article indiquant que le gouvernement américain allait octroyer 2 milliards de dollars à ces entreprises et prendre des participations dans certaines d'entre elles

** IBM IBM.N gagne 9%, la société devant recevoir 1 milliard de dollars de ce plan destiné à stimuler le secteur de l'informatique quantique, selon le Wall Street Journal

** Le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O grimpe de 9,5%, un rapport indiquant que la société recevra 375 millions de dollars de cette enveloppe

** D-Wave Quantum QBTS.N bondit de 9,9%, Rigetti Computing

RGTI.O gagne 11% et Infleqtion INFQ.N s'envole de 18,7%, car ces entreprises recevront également des fonds du gouvernement américain, selon le rapport

** D'autres entreprises du secteur de l'informatique quantique, notamment Ionq IONQ.N , Arqit Quantum ARQQ.O et le Defiance Quantum ETF QTUM.O , progressent de 0,4% à 6,1%

Valeurs associées

ARQIT QUANTUM
13,0900 USD NASDAQ +7,56%
D-WAVE
19,275 USD NYSE +5,94%
GLOBALFOUNDRIES
70,7900 USD NASDAQ +6,16%
IBM
224,940 USD NYSE +1,19%
IONQ
52,480 USD NYSE +8,34%
RIGETTI COMPUTING
16,8800 USD NASDAQ +5,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 080,44 -0,46%
Pétrole Brent
107,06 +1,81%
2CRSI
44,2 +6,76%
ELIOR GROUP
2,054 -27,11%
SOITEC
163,5 +3,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank