Les actions d'IBM chutent, le ralentissement du cloud suscitant l'inquiétude des investisseurs

Les actions d'IBM IBM.N ont chuté de près de 7% dans les échanges avant bourse jeudi après qu'un déclin de la croissance dans son segment principal de logiciels cloud a effrayé les investisseurs quant à la capacité de Big Blue à saisir la demande en plein essor de services cloud.

La faible expansion de l'activité cloud d'IBM, une unité de son segment logiciel, a suscité de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs quant à la capacité de l'entreprise à capitaliser sur la croissance rapide des services cloud entraînée par l'adoption de l'IA.

La croissance des ventes de l'entreprise dans l'unité de cloud hybride - connue sous le nom de Red Hat - a diminué à 14% contre 16% au trimestre précédent.

"La performance et les perspectives des logiciels d'IBM ont tendance à avoir plus de poids que le reste de l'entreprise en raison du niveau de contribution aux bénéfices et de la valeur que l'activité représente", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

"C'est particulièrement le cas cette année, car les investisseurs prévoient de dépasser les taux de croissance maximaux des ordinateurs centraux l'année prochaine, alors qu'une croissance significative des logiciels sera nécessaire pour maintenir une croissance saine sur une base consolidée."

Les paris des investisseurs sur l'activité cloud d'IBM et l'adoption de l'IA ont propulsé les actions à la hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année. L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 23,85, contre 17,95 pour son rival Accenture ACN.N .

Le segment de l'infrastructure, qui comprend l'activité mainframe d'IBM, a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 3,56 milliards de dollars, ce qui a permis à la société de dépasser les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice du troisième trimestre.

Le géant informatique new-yorkais a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à plus de 5 % à taux de change constant et a prévu un flux de trésorerie disponible d'environ 14 milliards de dollars.

Certains analystes ont également souligné que l'entreprise pourrait procéder à des fusions et acquisitions pour stimuler sa croissance.

"Les fusions et acquisitions restent également un levier sous-estimé pour l'entreprise, qui, compte tenu de la solidité de son FCF et de son bilan, pourrait être un catalyseur important, étant donné qu'elle est en bonne voie pour intégrer la transaction Hashi", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI.

L'année dernière, IBM a acheté HashiCorp dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,4 milliards de dollars.