Les actions d'Henry Schein progressent grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O augmentent de 8,3% à 69,99 $ avant le marché

** La société publie un bénéfice ajusté de 1,38 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,28 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les revenus trimestriels de 3,34 milliards de dollars de HSIC dépassent les attentes moyennes des analystes, qui étaient de 3,28 milliards de dollars

** La société s'attend maintenant à un bénéfice ajusté par action pour 2025 de 4,88 $ à 4,96 $, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 4,80 $ à 4,94 $, et à une croissance des ventes annuelles de 3 % à 4 %, par rapport à sa prévision précédente de 2 % à 4 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~7 depuis le début de l'année