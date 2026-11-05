Les actions d'Expedia reculent alors que les répercussions du conflit entre les États-Unis et l'Iran continuent de peser sur les entreprises du secteur du voyage

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

par Nandan Mandayam et Anshuman Tripathy

L'action d'Expedia Group EXPE.O a chuté de près de 13 % jeudi après que la plateforme de réservation a annoncé des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations, rejoignant ainsi les entreprises du secteur du voyage, de Hilton à Booking, qui continuent de voir la guerre en Iran peser sur la demande.

Cette chute a fait perdre plus de 4,6 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise et le titre affiche désormais une perte de 2,5 % depuis le début de l’année.

Les entreprises dépendantes du secteur du voyage ont du mal à prévoir la demande au Moyen-Orient alors que la guerre entre dans son neuvième mois. Les attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite le mois dernier ont entraîné de nouvelles annulations de vols et perturbé l’organisation d’événements, pesant sur les prévisions des grandes chaînes hôtelières et retardant encore davantage la reprise.

“Les plateformes de réservation signalent un ralentissement plus marqué au quatrième trimestre. Les directions semblent tabler sur la persistance des perturbations au Moyen-Orient”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Mercredi, Expedia a publié des prévisions concernant son chiffre d’affaires et son Ebitda pour le trimestre en cours, inférieurs aux estimations des analystes, reflétant un ralentissement de la croissance dû aux perturbations en Europe et au Moyen-Orient, malgré des résultats encourageants au troisième trimestre.

Cette annonce fait écho à l'avertissement de Booking Holdings BKNG.O concernant un impact négatif sur les résultats du quatrième trimestre, la société indiquant qu’elle “part du principe que les répercussions directes et indirectes du conflit au Moyen-Orient sur les voyages persisteront jusqu’à la fin de l’année”.

DIVERGENCE GÉOGRAPHIQUE

Les opérateurs hôteliers ont fait état de résultats solides au troisième trimestre grâce à une forte demande aux États-Unis, mais ont souligné que la baisse des revenus liés à l’hébergement au Moyen-Orient pourrait s’aggraver au quatrième trimestre après s’être modérée entre juillet et septembre.

“Les opérateurs hôteliers constatent une divergence géographique plutôt qu’un effondrement général de la demande. Les activités au Moyen-Orient sont sous pression tandis que d’autres régions connaissent une croissance robuste”, a déclaré M. Jacobsen.

Un mois d’octobre plus faible, qui constitue généralement une période de pointe pour le tourisme dans la région, a incité Marriott MAR.O , propriétaire de la marque Sheraton, à prévoir une baisse des revenus par chambre supérieure aux 12 % enregistrés au troisième trimestre, qui faisaient eux-mêmes suite à un effondrement de 40 % au deuxième trimestre.

Hilton HLT.N s’attend désormais également à une baisse plus marquée des revenus liés à l’hébergement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Moyen-Orient représente 3 % des chambres disponibles de Marriott à l’échelle mondiale et environ 6 % de ses projets en cours. Hilton a déclaré la semaine dernière que la guerre, conjuguée aux problèmes rencontrés au Mexique et aux licences de multipropriété, a ajouté entre 60 et 70 millions de dollars de “vents contraires” cette année.

“La faiblesse persistante en Chine et les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient pourraient peser sur les résultats du quatrième trimestre et freiner la demande de voyages internationaux”, a déclaré Peter Zabierek, d’Easterly Ranger.

Les dirigeants et les experts du secteur restent toutefois confiants quant à une reprise l’année prochaine. La résilience des voyages d’agrément, des voyages de groupe et des voyages d’affaires aux États-Unis “devrait constituer une compensation importante”, a déclaré M. Zabierek.

“Nous ne nous attendons certainement pas à ce que le ralentissement à deux chiffres des revenus liés à l’hébergement au Moyen-Orient se poursuive à l’horizon 2027”, a déclaré Jan D Freitag, de la société d’analyse du secteur hôtelier CoStar Group.