Les actions d'Eversource chutent après la révision à la baisse de la note de Wells Fargo concernant l'échec de l'opération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics Eversource ES.N en baisse de 1,1 % à 64,51 $ avant le marché

** Wells Fargo rétrograde ES de "surpondération" à "pondération égale"; réduit le PT à 63 $ de 79 $ après que l'organisme de réglementation du Connecticut ait rejeté la proposition de la société de vendre ses activités de service public de l'eau

** Le nouveau PT représente une baisse de 3,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Eversource a accepté en janvier de vendre Aquarion à la South Central Connecticut Regional Water Authority dans une transaction évaluée à 2,4 milliards de dollars, après avoir acquis le service public de l'eau pour environ 1,7 milliard de dollars en 2017

** L'opération ne répond pas aux exigences d'aptitude et de responsabilité managériales "d'une manière compatible avec l'intérêt public", bien qu'elle réponde aux critères financiers et technologiques - régulateur

** Il s'agit d'une surprise majeure étant donné les espoirs que l'environnement réglementaire du Connecticut s'était amélioré. Le consensus général était que cela se ferait"- Wells Fargo

** Sept des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 73,21 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, Eversource a augmenté de ~14% depuis le début de l'année