Les actions d'European Lithium cotées en Australie progressent grâce aux réserves américaines et à la vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions d'European Lithium cotées en Australie EUR.AX étendent leurs gains, augmentant jusqu'à 4,4 %

** Les actions ont gagné près de 9 % au cours des trois dernières séances

** Les mineurs de terres rares ont bondi cette semaine alors que les Etats-Unis lancent un stock de minéraux critiques pour contrer la Chine

** EUR conclut également la vente de 2,5 millions d'actions de Critical Metals CRML.O , partenaire au Groenland, avec un produit brut attendu de 45 millions de dollars australiens (31,47 millions de dollars)

** EUR a gagné 51,6 % en janvier

(1 $ = 1,4300 dollar australien)