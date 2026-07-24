Les actions d'Eternal et de Swiggy, en Inde, chutent après la publication d'un article sur l'entrée de Flipkart sur le marché de la livraison de repas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Les actions des plateformes de livraison de repas en ligne Eternal ETEA.NS et Swiggy SWIG.NS reculent respectivement de 3 % et 5,2 %

** Cette baisse fait suite à un article de Moneycontrol indiquant que Flipkart, détenu par Walmart WMT.O , prévoit de se lancer sur le marché indien de la livraison de repas en ligne dans les semaines à venir, ce qui laisse présager une intensification de la concurrence dans ce secteur

** Le directeur général du groupe Flipkart, Kalyan Krishnamurthy, a déclaré à Moneycontrol que le lancement se ferait dans un premier temps à échelle limitée avant un déploiement plus large, à l’image de l’approche adoptée par l’entreprise avec sa division de « quick-commerce » Flipkart Minutes

** L’arrivée d’un nouveau concurrent disposant de solides moyens financiers pourrait susciter des inquiétudes concernant les prix, les dépenses liées à l’acquisition de clients et la pression sur les marges dans l’ensemble du secteur

** Par ailleurs, Swiggy a approuvé, selon , une proposition visant à plafonner la participation étrangère totale à 49,5 %, proposition que les actionnaires examineront lors de l'assemblée générale annuelle du 18 août; la participation étrangère dans la société s'élève actuellement à 49,76 %

** Selon UBS, le plafond proposé laisse peu de marge pour de nouveaux investissements étrangers

** Swiggy recule de 10,3 % cette semaine, tandis qu’Eternal perd 2,7 %