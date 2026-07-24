Zone euro : l'activité du secteur privé repart à la hausse en juillet

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'activité au sein du secteur privé dans la zone euro est repartie à la hausse en juillet, grâce à un rebond de la demande et une hausse de prix davantage contenue, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, s'est affiché à 51,9 points, au plus haut depuis cinq mois, contre 50 en juin (valeur révisée).

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

L'augmentation de l'activité "reflète un rebond de la demande, lequel a par ailleurs incité les entreprises à renforcer leurs effectifs", explique S&P Global dans un communiqué.

"Parallèlement, les pressions inflationnistes se sont atténuées par rapport à juin", même si elles restent "prononcées", est-il souligné.

Cet indicateur a aussi bénéficié d'une embellie en Allemagne, première économie de la zone euro, où "l'activité globale a augmenté pour la première fois depuis quatre mois".

En France, elle a continué de diminuer mais de manière seulement marginale.

"Le reste de la zone euro dans son ensemble a enregistré sa plus forte expansion depuis huit mois", est-il encore indiqué.

Toutefois le niveau de confiance des entreprises reste inférieur à celui observé avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient il y a cinq mois, nuance le communiqué.

Chris Williamson, économiste chez S&P Global, se montre prudent sur les perspectives d'évolution.

"Compte tenu du contexte géopolitique particulièrement volatil, la pérennité de cette reprise demeure incertaine", écrit-il.