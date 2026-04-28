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Les actions d'Erasca s'effondrent après le décès d'un patient lors d'un essai clinique sur un médicament anticancéreux en phase précoce
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des actions) par Kamal Choudhury

L'action Erasca ERAS.O a chuté mardi après que la société a révélé le décès d'un patient lors d'un essai clinique de phase précoce de son médicament expérimental contre le cancer, même si les analystes ont estimé que cet incident ne semblait pas indiquer un problème de sécurité plus général.

Les actions de la société basée à San Diego ont chuté de 46% à 10,30 dollars en début de séance. Elles étaient en passe de perdre environ 2,75 milliards de dollars de valeur boursière si ces pertes se confirmaient.

Erasca a déclaré qu'un patient de 66 ans atteint d'un cancer du pancréas, qui avait reçu son médicament expérimental, l'ERAS-0015, avait développé une inflammation pulmonaire grave, appelée pneumopathie inflammatoire, environ un mois après le début du traitement.

Le patient a été traité de manière intensive avec des stéroïdes à forte dose et d'autres médicaments, mais a ensuite choisi d'arrêter les soins de soutien et est décédé.

Bien que ce décès soit “probablement un cas isolé chez un patient complexe, il vient contraster avec le discours habituellement rassurant sur la sécurité du produit et soulève des questions quant à l'attribution et à la cohérence des rapports”, ont déclaré les analystes de H.C. Wainwright.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes lundi soir, le directeur général d'Erasca, Jonathan Lim, a déclaré que l'investigateur avait indiqué à la société que “si le patient avait poursuivi les soins de soutien, l'issue aurait pu être différente”.

L'analyste de J.P. Morgan, Anupam Rama, a déclaré qu'il s'agissait “davantage d'un cas isolé que d'une préoccupation clairement liée au médicament”, soulignant que le patient présentait des tumeurs pulmonaires et avait des antécédents d'intervention pulmonaire.

Les analystes de Clear Street ont émis un avis similaire, indiquant que le patient avait interrompu son traitement avant la guérison et que “la direction ne s'attend pas à ce que la fréquence des pneumonites augmente de manière significative avec une utilisation plus large”.

Malgré tout, Jon Miller, analyste chez Evercore ISI, a déclaré: “Il est difficile de déterminer quel est le taux réel de pneumopathie pour Erasca à ce stade, en attendant les résultats complets.”

Dans le même essai, l'ERAS-0015 a réduit la taille des tumeurs chez 62% des patients atteints d'un cancer du poumon, qui avaient déjà suivi des traitements sans succès, un taux bien supérieur aux 38% observés avec le médicament concurrent de Revolution Medicines RVMD.O , le daraxonrasib, dans une étude préliminaire comparable.

Chez les patients atteints d'un cancer du pancréas, le taux de réponse de l'ERAS-0015 s'élevait à 40%, dépassant les 29% du produit de référence.

Rama a réitéré sa recommandation “surpondérer” pour le titre, qualifiant la baisse du cours de “nettement exagérée”.

Valeurs associées

ERASCA
9,9000 USD NASDAQ -48,30%
REVOLUTION MEDIC
144,8300 USD NASDAQ +9,99%
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