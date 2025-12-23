 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Armour Residential augmentent après l'annonce d'un dividende
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions de la société de placement immobilier Armour Residential ARR.N augmentent de plus de 1 % à environ 17,7 $ dans les échanges après le marché

** La société prévoit de verser un dividende en espèces de 0,24 $ par action en janvier 2026

** ARR sera imposée comme une FPI aux fins de l'impôt fédéral américain sur le revenu

** Pour conserver ce statut fiscal, ARR est tenue de distribuer en temps voulu la quasi-totalité de son revenu imposable ordinaire de FPI - ARR

** Un des six courtiers évalue l'action à "acheter" et cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 18 $, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de mardi, les actions ont baissé de 7,2 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank