Les actions d'Armour Residential augmentent après l'annonce d'un dividende

23 décembre - ** Les actions de la société de placement immobilier Armour Residential ARR.N augmentent de plus de 1 % à environ 17,7 $ dans les échanges après le marché

** La société prévoit de verser un dividende en espèces de 0,24 $ par action en janvier 2026

** ARR sera imposée comme une FPI aux fins de l'impôt fédéral américain sur le revenu

** Pour conserver ce statut fiscal, ARR est tenue de distribuer en temps voulu la quasi-totalité de son revenu imposable ordinaire de FPI - ARR

** Un des six courtiers évalue l'action à "acheter" et cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 18 $, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de mardi, les actions ont baissé de 7,2 % depuis le début de l'année