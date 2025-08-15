 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions d'Applied Materials chutent de près de 15 % en raison de la faiblesse de la demande chinoise et de l'incertitude concernant les droits de douane
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions d'Applied Materials chutent de près de 15 %

*

Le ralentissement de la demande en Chine pèse sur la croissance

*

Les analystes de JPM estiment que le ralentissement de la demande n'est pas le reflet de problèmes structurels

*

Les résultats pèsent sur les petits concurrents KLA et Lam Research

(Réécriture des paragraphes 1 et 2; mise à jour de l'ensemble du contexte) par Kanchana Chakravarty

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont chuté d'environ 15 % dans les échanges de pré-marché vendredi après que la société ait publié des prévisions de ventes et de bénéfices décevantes, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à l'érosion de la demande due au différend commercial entre les États-Unis et la Chine.

Le fabricant d'équipements pour puces a rejoint son rival néerlandais ASML Holding ASML.AS en signalant l'incertitude persistante quant à l'impact des droits de douane américains, alors que deux des plus grands acteurs de l'industrie sont aux prises avec un affaiblissement de la demande.

Le directeur général d'Applied Materials , Gary Dickerson, a fait état d'une visibilité réduite et d'une incertitude accrue à court terme lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, citant "les implications de grande envergure pour l'industrie des semi-conducteurs" de l'environnement politique dynamique.

La Chine, principale source de revenus d'Applied Materials au cours du trimestre de juillet, représentant 35 % des ventes, est devenue un risque croissant pour les fournisseurs d'outils de fabrication de puces, les restrictions américaines à l'exportation pesant sur les nouvelles commandes.

Un concurrent plus petit, KLA Corp KLAC.O , qui a également uneprésence significativeen Chine, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à une demande plus faible , car les tensions commerciales sino-américaines pèsent sur les dépenses des fabricants de puces chinois.

"La volatilité de la Chine obscurcit considérablement la visibilité du potentiel des bénéfices de base, tant sur le plan géopolitique que cyclique", ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank dans une note.

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice prévu est également inférieur aux estimations.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la société devrait perdre plus de 22 milliards de dollars sur sa valeur de marché de 151,06 milliards de dollars à la clôture de jeudi.

Harlan Sur, analyste chez J.P.Morgan , a toutefois noté que le ralentissement de la demande en Chine et les commandes irrégulières des principaux clients de la fonderie "reflètent davantage le calendrier des dépenses que des problèmes structurels"

L'action a augmenté de 15,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,5 % de l'indice Nasdaq .IXIC et un gain de près de 10 % de l'indice S&P 500 .SPX .

Les actions des fabricants d'équipements pour puces KLA Corp et Lam Research LRCX.O ont chuté de plus de 5 % chacune après les résultats d'Applied.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de la société a augmenté de 8 % à 7,30 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 7,22 milliards de dollars.

L'action d'Applied se négocie à 19 fois son estimation de bénéfice par action pour les 12 prochains mois, selon les données compilées par LSEG. Ce ratio est inférieur à celui d'ASML, qui est de 26,04 fois une estimation similaire du bénéfice, à celui de Lam, qui est de 23,56, et à celui de KLA, qui est de 26,82.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 13:47:21.

L'offre BoursoBank